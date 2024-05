Per i tuoi viaggi all'estero usa Saily, l'eSIM che funziona in tutto il mondo

Al giorno d’oggi viaggiare all’estero al di fuori dei “confini” del roaming europeo vuol dire imbattersi nel problema di non avere subito una connessione internet con un piano dati, se non acquistando una SIM locale. Per fortuna con Saily, l’app di NordVPN, puoi facilmente scavalcare questo ostacolo ottenendo una eSIM che funziona dove vuoi e con un piano dati da te personalizzato prima della partenza: non dovrai più preoccuparti di doverti collegare a pericolosi WiFi pubblici o a dover cercare un piano locale che non costi una fortuna.

I vantaggi di Saily: l’eSIM che funziona ovunque

Come funziona? In maniera davvero incredibilmente semplice: ti basta infatti scaricare l’app, configurare la tua eSIM seguendo le semplici istruzioni e attivare il piano prima di partire. Avrai tutto pronto prima di giungere a destinazione e non sarai costretto a connetterti ad un WiFi pubblico o a cercare una SIM locale.

Le eSIM, infatti, offrono la comodità di poter gestire più operatori di rete e persino avere due numeri di telefono attivi contemporaneamente sullo stesso dispositivo. Un espediente utile per chi viaggia frequentemente e ha bisogno di rimanere connesso sui social e sulle principali app di messaggistica.

Con una eSIM di Saily, avrai quindi sempre una connessione dati affidabile e sicura, proteggendo così le tue informazioni personali durante la navigazione online. Ti connetti in pochi passaggi, senza stress o attese e inizi subito a navigare. Se stai per partire, scarica l’app adesso e inizia a configurarla.