Perché con RevPoints di Revolut è più facile viaggiare all'estero

Revolut è un’app finanziaria che negli ultimi anni sta letteralmente spopolando tra i viaggiatori di tutto il mondo. Alla base del suo successo c’è l’opportunità di pagare nella valuta locale in qualunque Paese ci si trovi, senza che Revolut applichi alcuna commissione al contrario invece di quanto fanno le banche tradizionali.

Forse però questo già lo sapevi. La vera novità è RevPoints, il programma gratuito che offre fino a un punto per ogni euro speso con la carta Revolut (l’importo varia in base al piano in uso). I punti accumulati possono poi essere convertiti in miglia aeree, oppure come sconti per la prenotazione di una delle strutture ricettive presenti nella sezione Soggiorni. A questo proposito, sottolineiamo che l’iscrizione a Revolut è gratuita.

I vantaggi del programma RevPoints (Revolut)

Oltre dunque al conto multi-valuta di cui tanto si è parlato negli ultimi anni, Revolut aggiunge un ulteriore motivo per farsi scegliere dai viaggiatori di tutto il mondo.

Riguardo alle miglia aeree citate qui sopra, confermiamo che Revolut vanta una partnership con le principali compagnie aeree internazionali, tra cui Air France, KLM, British Airways, Iberia e tante altre ancora. Dopo aver accumulato un tot di punti, gli utenti dell’app finanziaria sono liberi di scegliere se continuare a guadagnare punti con il programma RevPoints oppure ottenere un miglio per ogni punto convertito.

In alternativa è possibile trasformare i propri punti in soggiorni all’interno di strutture ricettive sfavillanti, tra cui castelli e chalet situati in mete da sogno. Qualcuno ha detto Caraibi?

Il programma RevPoints è incluso in tutti i piani di Revolut. Puoi iscriverti all’app finanziaria del momento collegandoti a questa pagina del sito ufficiale.