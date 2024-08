Perché conviene passare a Fatturazione Elettronica di Aruba

Se si è alla ricerca di un nuovo servizio di fatturazione elettronica, in grado di offrire una piattaforma completa con moduli aggiuntivi pensati per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza, segnaliamo l’offerta in corso su Fatturazione Elettronica di Aruba. Grazie all’ultima promo, i nuovi clienti possono sottoscrivere il servizio alla cifra simbolica di 1 euro per 3 mesi: al termine dei primi 90 giorni si è poi liberi di scegliere se rinnovare a partire da 29,90 euro l’anno o disdire senza costi aggiuntivi.

Di recente si è inoltre aggiunto un altro motivo per passare al gestionale di Aruba: la nuova procedura semplificata che consente a chi proviene da Fatture in Cloud di importare tutti i propri dati con un clic.

I vantaggi della Fatturazione Elettronica di Aruba

La caratteristica chiave del servizio di fatturazione elettronica di Aruba è offrire una piattaforma completa con cui gestire in modo semplice preventivi, ordini di acquisto e fatture proforma. Inoltre, grazie all’implementazione di tutta una serie di moduli aggiuntivi, si ha l’opportunità di creare un vero e proprio gestionale con cui monitorare movimenti di cassa, pagamenti e incassi.

Un altro elemento di forza è la modalità semplificata di import per i clienti provenienti da Fatture in Cloud. Anziché caricare in maniera separata le fatture inviate e quelle ricevute, più le anagrafiche di clienti, prodotti e servizi, ora è sufficiente caricare sul pannello di Aruba la cartella zip con tutti i propri dati scaricata in precedenza da Fatture in Cloud.

Grazie alla nuova offerta promossa sul sito ufficiale, Fatturazione Elettronica di Aruba è disponibile al prezzo simbolico di 1 euro per i primi 3 mesi di servizio, poi si potrà procedere con il rinnovo a partire da 29,90 euro all’anno (meno di 3 euro al mese, ndr).