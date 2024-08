Perché conviene passare alla Fatturazione Elettronica di Aruba

Se si è reduci da un’esperienza negativa riguardo al rapporto con il proprio commercialista e si vuole provare un servizio online e moderno, una delle migliori soluzioni oggi disponibili è la Fatturazione Elettronica di Aruba. Si tratta di uno strumento completo, che non si limita cioè alla creazione, invio e conservazione delle fatture elettroniche, ma va oltre.

E grazie all’ultima offerta disponibile sul sito ufficiale di Aruba, è possibile attivare il servizio di fatturazione elettronica con l’aggiunta di tutti i servizi extra a 1 euro per tre mesi. Al termine del periodo promozionale si è poi liberi di scegliere se rinnovare a partire da 29,90 euro l’anno oppure disdire.

I vantaggi del servizio di Fatturazione Elettronica di Aruba

Rispetto ad altri servizi analoghi presenti in rete, la Fatturazione Elettronica di Aruba non è soltanto un semplice strumento per creare, inviare e conservare le proprie fatture elettroniche. Uno dei principali punti di forza è la sua alta personalizzazione: ognuno può infatti scegliere moduli aggiuntivi per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza personale.

Tra le funzionalità extra garantite dal servizio di Aruba vi è la gestione di preventivi, ordini di acquisto e fatture proforma, oltre che la realizzazione di un autentico gestionale per monitorare giorno per giorno incassi, movimenti di cassa e pagamenti. In totale sono 6 i moduli extra: Document, Ordini Elettronici, WooCommerce, Delega Commercialista, Multiutente, Incassi e Pagamenti.

Un ulteriore vantaggio da segnalare è la modalità di import semplificata per i clienti che arrivano da Fatture in Cloud. Si tratta di una novità recente, che rende il trasferimento di tutti i dati precedenti scaricati dal pannello di Fatture in Cloud a portata di un clic. A questo proposito, sottolineiamo come la normale modalità di import preveda invece il caricamento separato di fatture inviate, ricevute, anagrafiche dei clienti, dei prodotti e dei servizi.

Il servizio di Fatturazione Elettronica di Aruba è in offerta al prezzo simbolico di 1 euro per 3 mesi. Per beneficiare della promozione, collegatevi a questa pagina del sito ufficiale Aruba.