Perché dovresti avere una carta prepagata per il tuo prossimo viaggio all'estero?

Stai preparando la valigia per il tuo prossimo viaggio all’estero e sei preoccupato per i prelievi e i pagamenti? Abbiamo la soluzione che fa per te: una carta prepagata del circuito Mastercard. Non parliamo di una carta qualsiasi, ma di HYPE Premium, con una valanga di vantaggi al seguito.

Ecco la carta prepagata per il tuo prossimo viaggio all’estero

HYPE Premium non solo ti offre la possibilità di pagare ovunque nel mondo senza commissioni, ma anche di prelevare contante gratuitamente. Come se non bastasse, c’è anche l’assicurazione inclusa, che copre le spese mediche, lo shopping e i bagagli in aeroporto.

Sei bloccato a Linate, Catania o Olbia? Nessun problema! La tua carta ti offre l’accesso gratuito alle lounge aeroportuali. Quindi, rilassati su una poltrona comoda e sorseggia un cocktail mentre gli altri affrontano la selva dello scalo.

HYPE Premium usa il linguaggio moderno del risparmio e della velocità. Hai mai provato l’emozione di un bonifico istantaneo gratis illimitato? Nemmeno noi, finché non abbiamo scoperto questo conto carta. Se le bollette e i bollettini aspettano di essere pagati, HYPE Premium lo fa senza chiederti le commissioni.

Ultimo, ma non meno importante, il supporto premium. Immagina di essere in una spiaggia caraibica con un problema di pagamento. Nessun dramma, c’è l’assistenza via chat, telefono, email, e perfino WhatsApp. Servizio clienti disponibile sette giorni su sette, a qualsiasi ora.

Ora, tutto questo ha un costo di soli 9,90 euro al mese. Se ci pensi, è più o meno il costo di una pizza, ma con molti più vantaggi.

Allora, perché non prendi in considerazione questa carta prepagata per il tuo prossimo viaggio all’estero? Inoltre, se apri il conto HYPE Premium in questo periodo, otterrai un bonus di 25 euro grazie al codice promo CIAOHYPER.