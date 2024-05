Perché scegliere Coinbase per iniziare a fare trading di criptovalute

Dopo numerosi tentennamenti, hai preso la decisione di avvicinarti al mercato delle criptovalute ma sai quale piattaforma scegliere. D’altronde è una situazione che accomuna tante persone, specialmente chi per la prima volta entra in questo settore.

Sono numerose le piattaforme oggi disponibili, poche però sono quelle che davvero meritano di essere prese in considerazione. Tra queste c’è senz’altro Coinbase, la più grande società di criptovalute quotata in Borsa. Di seguito ti spieghiamo i motivi per cui dovresti fare affidamento su questo broker crypto.

Trading criptovalute: i vantaggi di scegliere Coinbase

Il primo elemento è quello dell’affidabilità. Da più di tre anni Coinbase è la più grande azienda di criptovalute al mondo ad essere quotata in Borsa, con tutto ciò che ne consegue a livello di serietà e trasparenza.

Un’altra questione importante fa riferimento alla community, tra le più numerose del settore. Scambiarsi un’idea, un’informazione, una strategia sul medio-lungo termine è ancora oggi un’azione che può fare la differenza in senso positivo.

C’è poi la possibilità di contare su un’esperienza d’uso superiore alla media. Che sia da app o dalla piattaforma desktop, Coinbase agevola l’ingresso nel mondo del trading di criptovalute rendendo ogni passaggio il più semplice possibile, anche per chi sta muovendo i primi passi soltanto ora.

Segnaliamo anche l’opportunità di guadagnare dal solo possesso di USD Coin, la stablecoin ancorata al dollaro. Quest’ultima è un’opzione che poche altre piattaforme di criptovalute concedono ai loro utenti.

Detto questo, ti confermiamo che puoi iscriverti a Coinbase gratis usando il modulo di registrazione disponibile su questa pagina del sito ufficiale. Completata l’iscrizione si è subito liberi di iniziare a fare trading di criptovalute, anche se il consiglio è quello di studiare per bene la materia prima di investire del denaro.