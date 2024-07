Perché una carta prepagata può risolvere i tuoi problemi all'estero?

Partire per un’avventura fuori dai confini nazionali è emozionante, ma può diventare complesso se non si ha il controllo sul tuo denaro. Ecco perché una carta prepagata come HYPE può essere la tua migliore alleata per viaggiare sereno.

Scordati le montagne di documenti. Con HYPE, attivi il tuo conto e carta con IBAN in cinque minuti solo da app. Ti ritroverai con un conto corrente completo, utilizzabile ovunque tu sia, senza bisogno di firmare moduli cartacei come negli anni ’90 del secolo scorso.

I vantaggi della carta prepagata HYPE all’estero

La prima preoccupazione di chi viaggia sono le commissioni sui prelievi e sulle ricariche. Con HYPE, però, puoi ricaricare e prelevare all’estero senza sborsare un centesimo in più.

L’app ti permette di monitorare i movimenti del conto in tempo reale. Vuoi mettere da parte qualcosa per una cena romantica a Parigi? Imposta un obiettivo di risparmio e HYPE farà il resto.

Poi ci sono le promozioni. Se apri il conto HYPE Next e inserisci il codice CIAOHYPER, ricevi 20 euro di bonus. Invece, se apri HYPE Premium, ricevi un bonus di 25€.

Sicurezza? Presente. Paghi online e in negozio con la carta virtuale subito disponibile sull’app. Se ti senti nostalgico, con HYPE Next o Premium hai anche la carta fisica gratuita. Google Pay e Apple Pay sono benvenuti, così il pagamento è sempre a portata di smartphone. Ecco le diverse opzioni di conto:

HYPE Base : 0€ al mese, con una carta virtuale, prelievi gratuiti fino a 250€ al mese e cashback fino al 10% sugli acquisti online.

: 0€ al mese, con una carta virtuale, prelievi gratuiti fino a 250€ al mese e cashback fino al 10% sugli acquisti online. HYPE Next : 2,90€ al mese, con carta Visa, prelievi e bonifici gratuiti e molto altro.

: 2,90€ al mese, con carta Visa, prelievi e bonifici gratuiti e molto altro. HYPE Premium: 9,90€ al mese, con una carta World Elite Mastercard, pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo, e un pacchetto assicurativo completo.

Sì, è possibile vivere un’avventura senza essere travolti dalle commissioni bancarie. Con HYPE, una carta prepagata può veramente risolvere tutti i tuoi problemi all’estero.