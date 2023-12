Philips da 27", il monitor perfetto su Amazon a 99 €

Di monitor ce ne sono tanti, ma ogni volta che torna disponibile quello di Philips su Amazon gli utenti sono felici. Questo esemplare da 27″ di ampiezza con ottima risoluzione e quasi zero bordi, garantisce una resa perfetta.

Costa peraltro molto poco, siccome con il 12% arriva a soli 99 € con due anni di garanzia e spedizione rapida.

Il monitor che tutti amano su Amazon è tornato, è di Philips

Questo monitor di Philips possiede diverse caratteristiche interessanti per un’esperienza visiva di alto livello. Il pannello VA LED da 27″ in full HD con angolo di visione di 178°, offre una resa dei colori eccezionale e una visione chiara da diverse prospettive.

Grazie alla tecnologia Adaptive Sync si potrà avere anche un’esperienza di gioco più fluida, complice anche il refresh rate a 75Hz. La presenza di porte VGA e HDMI senza la necessità di adattatori semplifica nettamente la connessione a varie tipologie di dispositivi, garantendo anche una maggiore versatilità.

La presenza di caratteristiche come la tecnologia Flicker Free e la Low Blue Mode lascia capire quanto Philips ci tenga a salvaguardare gli occhi degli utenti, riducendo quindi l’affaticamento visivo durante l’uso prolungato del monitor.

La predisposizione VESA per il montaggio a parete è un gran vantaggio per chi desidera liberare spazio sulla scrivania o creare un’installazione più personalizzata e singolare.

Come le caratteristiche hanno mostrato, si tratta di un connubio perfetto per chi ama avere un monitor bello da vedere e per chi ama anche giocarci. Il Philips da 27″ è davvero eccezionale e oggi arriva anche in sconto su Amazon. Il colosso e-commerce concede agli utenti la possibilità di averlo con il 12% in meno e con un totale di 99 €. La spedizione potrebbe essere già domani a casa vostra.

