Philips Evnia da 25 pollici, il super monitor FHD in sconto al Black Friday

La settimana del Black Friday 2023 in vigore su Amazon sembra essere quasi una fiera dedicata ai monitor. Sono talmente tanti gli schermi disponibili in sconto che c’è l’imbarazzo della scelta. Ovviamente gli utenti vanno sempre sui marchi più famosi, tra i quali di diritto c’è anche il nome di Philips.

Grazie ad uno dei suoi migliori esemplari nella fascia di prezzo compresa tra i 100 e i 200 €, l’azienda sta riuscendo a fare faville. Il monitor in questione l’Evnia da 25″ di ampiezza, dotato di un’ottima risoluzione e anche della possibilità di regolazione.

Oggi il prezzo scende addirittura del 25%, arrivando ad un totale di 149 €. Ricordiamo che il prezzo di base era di 219 €, per cui lo sconto sarà importante. Ci sono due anni di garanzia inclusi e anche la possibilità di rimandare indietro il prodotto fino al 31 gennaio 2024.

Amazon offre il monitor di Philips in sconto, ecco le caratteristiche

Esteticamente molto comune in termini di design, questo monitor di Philips si distingue per le sue specifiche tecniche. Innanzitutto ecco uno schermo da 25″ di ampiezza con pochissimi bordi e con una risoluzione in 1920 × 1080 pixel.

Quello che stupisce è la frequenza di aggiornamento, che essendo pari a 240 Hz, garantisce anche il gaming ad altissimo livello. La latenza arriva addirittura a 0.5 ms.

Dopo aver visto le caratteristiche tecniche di questo monitor, non si può assolutamente escludere un suo acquisto qualora si abbia bisogno di un un prodotto del genere. Philips mostra tutta la sua grande qualità e il suo “know how” con questo Evnia da 25″, che oggi costa il 25% in meno. Il prezzo finale sarà di 149 € compresi due anni di garanzia.

