Philips Evnia da 27", il monitor che tutti stanno comprando su Amazon

Il miglior monitor che potevate trovare oggi in sconto su Amazon risponde al nome di Evnia. Appartiene a Philips ed è un prodotto da ben 27″ di ampiezza, dotato di un’ottima risoluzione e di un design esterno davvero interessante.

Il prezzo in sconto del 5% in questa offerta a tempo, consiste in soli 189,90 € con due anni di garanzia.

Il monitor Philips Evnia è in sconto, ecco le specifiche

Un monitor di questo genere non può che essere preso in considerazione da chi ama avere qualità sulla propria scrivania. Philips con il suo Evnia ha fatto un grande lavoro e lo dimostrano le caratteristiche tecniche. Parliamo infatti di un monitor da gaming che vanta 27″ di ampiezza su un pannello IPS con risoluzione in full HD e con 165 Hz di frequenza di aggiornamento.

Oltre a questo, ci sono degli speaker integrati, si possono effettuare regolazioni in inclinazione e ci sono tutte le porte di connessione. Grazie alla tecnologia Ultra Wide-Color si può inoltre avere unaa più ampia gamma di colori per immagini nitide.

Sfruttando un monitor di questo genere si può apprezzare ancor di più la potenza del proprio computer, o magari la qualità di un film che si sceglie di guardare in compagnia. Il Philips Evnia da 27″ è un vero portento, sia in termini di design che in termini di prestazioni.

Proprio per questo motivo non bisogna indugiare: portate a casa ora lo schermo con l’offerta a tempo lanciata da Amazon. C’è il 5% di sconto che conferma dunque il prezzo di 189,90 €, una grande riduzione rispetto a quello originale che superava i 300 €. Saranno due gli anni di garanzia e uno il giorno utile per spedirlo a casa vostra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.