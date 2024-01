Philips tv 4K LED, al prezzo più BASSO di sempre: Amazon in TILT completo

Questa è l’offerta top del giorno, sei pronto per farti un regalo super economico? Preparati allora, questa smart tv è da acquistare. Oggi ti prendi la smart tv di Philips da 43″ a solamente 699€, invece di 799€. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi e possa finire.

Occasione shock del giorno! Oggi, questa te la porti a casa con una cifra davvero ridicola. Oggi con sconto del 13%. Aggiungila sul carrello, così al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Philips TV 4K LED Ambilight, PUS8518, da 43 Pollici, TVUHD 4K

Ora buttare via la vecchia tv, e acquistare questo modello shock. Ti regalerà dei colori davvero incredibili. Oggi, prezzaccio ridicolo, corri subito su Amazon!

Il Processore P5 AI Perfect Picture ottimizza l’immagine per una visione ultra nitida, vivida e fluida; il supporto HDR10+ e Dolby Vision migliora colori, contrasto e luminosità.

Sperimenta uno straordinario spettacolo di luci con la retroilluminazione Ambilight su 3 lati, la funzione di adattabilità al colore della parete, Ambilight+hue e le modalità Lounge, Gioco, Ambilight Music e AmbiSleep.

Grazie a Google TV puoi accedere ad app come Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e Youtube, usare il controllo vocale tramite Alexa o Assistente Google e usufruire del supporto per la TV interattiva HbbTV. La frequenza di aggiornamento di 60Hz, l’impostazione automatica di low-input-lag, l’HMDI 2.0, il VRR e il supporto Geforce Now offrono tutto ciò che serve per giocare.

Corri adesso su Amazon, sono pochissimi i pezzi rimasti, quindi non ti resta che correre subito sul sito perché sono davvero pochissimi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.