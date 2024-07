Phishing: come Norton 360 ti protegge dalle email pericolose

Se siete soliti leggere siti di tecnologia o che parlano di sicurezza informatica vi sarete imbattuti sicuramente nel termine “phishing”. Ma cos’è il phishing e perché è importante conoscerlo? Il phishing è una truffa telematica creata appositamente per rubare le informazioni e i dati personali degli utenti. Il phishing può essere molto redditizio per i criminali informatici e non a caso è una delle truffe più insidiose in assoluto. Le tecniche di phishing più diffuse hanno in comune l’obiettivo di ingannare la vittima spacciandosi per aziende serie e conosciute, spesso contraffacendo persino i loghi ufficiali. Lo scopo è portare l’utente a fidarsi così da estorcergli le credenziali dell’account bancario o della carta prepagata, il documento d’identità o qualsiasi altra informazione che può essere usata per rubare denaro o rivenduta per trarne un profitto. Il phishing sfrutta quasi sempre l’email come canale di contatto, ma non sono infrequenti gli attacchi portati tramite SMS o messaggi di chat. Difendersi da questi pericoli richiede attenzione ai dettagli e tanta cautela, ma nonostante ciò è spesso difficile distinguere una comunicazione ufficiale da una falsificata ad arte. Per fortuna ci sono soluzioni che vengono in aiuto come Norton 360, che protegge dal phishing e da tutte le minacce che mettono a rischio gli internauti.

Scopri come Norton 360 ti protegge dal phishing e tiene al sicuro i tuoi dati

Norton 360 offre diversi livelli di protezione a seconda del prodotto scelto tra Norton 360 Standard, Norton 360 Deluxe e Norton 360 Advanced. I prezzi degli abbonamenti a Norton 360 partono da appena 2,50 euro al mese grazie allo sconto di almeno il 60% per il primo anno. Tutte le opzioni offrono un password manager e una VPN inclusa senza costi aggiuntivi per navigare in maniera anonima sul Web. Scegliendo Norton 360 Advanced si ha inoltre accesso all’assistenza di uno specialista che guiderà l’utente al ripristino dell’identità in caso di furto tramite phishing. Norton si fa carico poi di fornire indicazioni su come comportarsi se vi rubano il portafoglio. Il cliente riceverà infatti suggerimenti su come annullare o sostituire carte di credito, patenti e altri documenti andati persi. La protezione a 360 gradi di Norton mette quindi al riparo da tutte le più pericolose minacce per la privacy e per i soldi di quanti ogni giorno si affacciano ad Internet, il tutto a costi davvero accessibili.