Phishing: proteggi la tua email con Norton 360

Nel mondo digitale, i cybercriminali non riposano mai. Una delle tecniche di frode più diffusa è il phishing. L’intento è di rubare dati sensibili facendosi passare per qualcuno di cui ti fidi. Questa e altre trappole online impongono massima vigilanza, soprattutto durante eventi come il Prime Day di Amazon, quando gli hacker lanceranno i peggiori degli attacchi informatici.

Il consiglio è di affidarsi a una suite di sicurezza robusta. E chi meglio di Norton 360 può garantirci protezione completa? Con sconti fino al 66%, diventa quasi irresistibile, come una pizza appena uscita dal forno a legna.

Phishing e Norton 360: protezione avanzata

Vorresti svegliarti la mattina e scoprire che qualcuno sta tentando di rubarti i dati? Se attivi il piano Norton 360 Advanced, non solo dormirai sonni tranquilli, ma avrai anche la protezione avanzata in tempo reale. Quindi, nessun cybercriminale potrà mai avere successo.

Questa suite ti protegge con un servizio di backup del PC nel Cloud. Troverai anche la VPN premium per navigare sempre in incognito. Poi c’è il Social Media Monitoring, che tiene d’occhio i tuoi account social, avvisandoti subito se trova qualcosa di sospetto.

Ma le sorprese non finiscono qui. Che succede se qualcuno ti ruba il portafoglio? Panico? Non con Norton. Con l’assistenza in caso di furto del portafoglio, unita a quella per il ripristino dell’identità digitale, uno specialista raccoglie le informazioni che gli occorrono e ti guida passo dopo passo.

A questo punto, starai pensando che tutto questo costerà un occhio della testa. Invece no. Attualmente, grazie allo sconto del 66%, pagherai soltanto 3,75 euro al mese per 12 mesi. È un investimento sicuro, quindi non lasciartelo scappare. Il phishing è sempre in agguato, ma con Norton 360 non affonderai mai. Insomma, non cadrai più nella rete dei truffatori!