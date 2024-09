Piano biennale di ExpressVPN in offerta: 49% di sconto + 3 mesi gratuiti

La sicurezza online è fondamentale di questi tempi, soprattutto a fronte delle crescenti minacce informatiche. È qui che entra in gioco ExpressVPN, una delle scelte top del mercato per chiunque cerchi protezione e anonimato. Per i più attenti al denaro, c’è una grande opportunità: piano biennale con lo sconto del 49% e 3 mesi extra gratuiti.

Cosa rende questa VPN così speciale? Garantisce una crittografia robusta dei dati grazie alla tecnologia AES a 256 bit, considerata la migliore della categoria. Che vuol dire? Che nessuno potrà guardare cosa fai online.

Piano biennale di ExpressVPN: sicurezza e velocità a portata di click

Oltre alla sicurezza, ExpressVPN ha un altro asso nella manica: la velocità. Chi ha detto che usare una VPN significa connessioni lente? Con oltre 3000 server in 94 paesi, il tool mantiene alte le prestazioni, permettendoti di guardare film in streaming, di scaricare e di giocare online senza interruzioni.

Ami guardare serie TV e film esclusivi di altri paesi? Con ExpressVPN puoi bypassare le restrizioni geografiche con facilità. Basta scegliere il server nel paese desiderato.

L’utilizzo è semplicissimo anche per chi non è un mago della tecnologia, grazie alle app dedicate per ogni tipo di dispositivo: computer, smartphone, tablet, smart TV e persino router. La configurazione richiede pochi minuti, e l’interfaccia è così user-friendly che chiunque è in grado di usarla.

Adesso veniamo all’offerta. Per un periodo limitato, puoi ottenere il piano biennale di ExpressVPN a soli 6,67 € al mese. Inoltre, c’è la garanzia di rimborso entro 30 giorni, quindi puoi provarla senza correre rischi. Ci sono anche i 3 mesi extra gratis, tanto per ricordartelo. Non aspettare però che gli hacker si servano dei tuoi dati come fossero caramelle. Proteggiti con stile e risparmia.

Attiva ADESSO ExpressVPN