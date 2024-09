Piano Lifetime di Internxt: risparmia il 78% per non perdere nessun file importante

Avere il controllo dei propri dati è una delle maggiori preoccupazioni dei nostri tempi. Adesso, con il piano Lifetime di Internxt, non solo puoi avere la sicurezza di non perdere mai un file importante, ma puoi anche risparmiare un bel po’. Internxt offre infatti lo sconto del 78%, consentendoti di accedere a un cloud sicuro e conveniente per sempre.

Piano Lifetime di Internxt: protezione a vita e risparmio assicurato

Immagina di poter archiviare tutti i tuoi file, dai documenti lavorativi alle foto delle vacanze, in uno spazio sicuro accessibile ovunque tu sia. Il pacchetto da 10TB diInternxt, che normalmente costa 300 euro, è ora disponibile a soli 75 euro.

Il piano include funzioni avanzate come la condivisione crittografata, protezione tramite password, autenticazione a due fattori e supporto premium. C’è anche la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, giusto in caso non fossi convinto di avere tra le mani la miglior offerta del secolo.

Potrai caricare file fino a 20GB e accedere ai tuoi dati da qualsiasi dispositivo. Il tutto con la protezione della crittografia Zero-Knowledge. Questa funzione, infatti, fa sì che solo tu possa accedere ai tuoi dati. Altri servizi potrebbero allettarti con offerte varie, ma nessuno è realmente in grado di garantire la protezione offerta da Internxt.

Oltre alla sicurezza di alto livello, il tool ti semplifica la vita anche con tante funzionalità: sincronizzazione multi-dispositivo, condivisione sicura e controllo completo sui permessi di accesso. Puoi impostare limitazioni temporanee e restrizioni di modifica, tanto per dirne alcune.

Adesso, grazie allo sconto del 78% sul piano Lifetime, puoi ottenere un piano cloud a vita senza fastidiosi rinnovi. Un unico pagamento ed è fatta: avrai a disposizione uno dei servizi di cloud storage più sicuri al mondo.