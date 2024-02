Piccolo, potente, economico: il Logitech Pebble Mouse è MAGICO

Se cerchi un mouse wireless compatto, versatile, affidabile e soprattutto con un prezzo contenuto, il Logitech Pebble Mouse fa al caso tuo. La periferica Bluetooth è compatibile sia con Windows che con macOS e oggi, grazie al super sconto Amazon del 47%, costa solo 16 euro, spedizione compresa.

Nuovo minimo storico per il Logitech Pebble Mouse che usi con PC e Mac: solo 16€, spedizione inclusa

Connettiti al tuo dispositivo tramite Bluetooth o il ricevitore USB di tipo A da 2,4 GHz incluso nella confezione, che ha una portata fino a 1 metro. L’uso del ricevitore aiuta a ridurre le possibilità di caduta o ritardo durante l’uso del mouse e si ripone ordinatamente sotto la copertura magnetica quando non ne hai bisogno.

Con una durata della batteria di 18 mesi, puoi utilizzare con sicurezza il Logitech Pebble senza preoccuparti che perda energia. Il mouse consente inoltre di risparmiare energia automaticamente passando alla modalità di sospensione quando fai una pausa.

Il mouse wireless Logitech Pebble è compatibile con dispositivi Windows (10, 11 o successivi), macOS (10.10 e versioni successive), ChromeOS, Linux 2.6+ e Android (5.0 o successivi), e – come sottolineato poco sopra – può essere utilizzato con tre dispositivi diversi nello stesso momento. Il pulsante centrale poi (la rotellina) può essere personalizzato tramite l’app Logi Options+.

