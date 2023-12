Pistola massaggi muscolari al 62% di sconto su Amazon

Oggi su Amazon arriva in sconto la pistola per i massaggi, quella utile per rigenerare i muscoli dopo le prestazioni sportive. Si tratta di un attrezzo molto ben equipaggiato che oggi peraltro gode di un ribasso molto interessante.

Con il 62% di sconto, gli utenti potranno pagarla sul celebre sito e-commerce solo 49,99 €, beneficiando anche di due anni di garanzia.

La pistola che vi rigenera i muscoli, ecco come

Tutti l’hanno vista almeno una volta ed hanno pensato cosa fosse, capendolo subito dopo. La pistola per i massaggi muscolari è adatta soprattutto per gli atleti, in modo da alleviare i dolori dopo le prestazioni. È perfetta per promuovere il flusso del sangue alleviando la formazione dell’acido lattico, così da riprendersi molto prima per essere di nuovo pronti. È in grado anche di migliorare nettamente la salute dei tessuti mobili del corpo, ovviamente utilizzata in modo consono.

Questa pistola è dotata di 30 livelli di velocità, con il motore aggiornato rispetto alla versione precedente dotato di un’alta coppia che è capace di produrre fino a 4800 colpi al minuto. Sono presenti ben 8 adattatori diversi da montare per più tipologie di massaggio in base alle esigenze.

Si tratta di un attrezzo utile per il collo, per i polpacci, per le gambe, per la schiena, per spalle, per glutei e quant’altro. Basta una ricarica completa per avere circa 6-8 ore di autonomia, tutto controllabile sul touchscreen presente sulla parte retrostante.

Una pistola per massaggi può essere sicuramente utile se siete soliti andare in palestra o fare altri tipi di sport molto dispendiosi dal punto di vista fisico. Oggi questo prodotto arriva su Amazon con un corposo sconto, che consiste infatti nel 62% in meno. Sarà in questo modo che gli utenti potranno risparmiare ben 80 €, pagando il dispositivo solo 49,99 €.

