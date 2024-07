PixPay: il conto corrente ideale per la gita dei tuoi figli

Se esiste un conto corrente ideale per la gita scolastica dei tuoi figli, quello è proprio PixPay. Nato in Francia nel 2019, è entrato nelle grazie dei genitori italiani dal 2023 grazie alla carta prepagata pensata per i minorenni. Aprire il conto, infatti, significa ottenere una prepagata che offre infinite funzionalità a costi davvero contenuti.

Gestita tramite l’applicazione, la carta PixPay è un vero e proprio strumento educativo. Collaborando con GoHenry e supportata dalla banca Treezor, promuove l’educazione finanziaria per i giovani, mettendo la sicurezza in cima alla lista delle priorità. Per chi è sempre a caccia di offerte, grazie al codice PIXFIN, richiedere la carta PixPay garantisce un bonus di 5 euro.

Il conto corrente ideale per ragazzi e genitori

PixPay è una carta prepagata del circuito Mastercard, accettata ovunque e disponibile per i ragazzi dai 10 anni in su. Ciascun genitore può gestire fino a 5 carte contemporaneamente tramite l’app.

L’app PixPay è in due versioni: una per mamma e papà e una per i figli. Funziona come una cassa di risparmio domestica, completa di notifiche istantanee per ogni spesa effettuata. Permette ai ragazzi di gestire il loro denaro in modo autonomo e sicuro, facendo pratica con il risparmio senza il rischio di spendere più del dovuto.

Ci sono anche numerose funzionalità aggiuntive: “Cassaforte“, che premia i risparmiatori, il PIN personalizzabile e, addirittura, assicurazioni contro il cyber-bullismo e la rottura dello schermo dello smartphone. Insomma, tra gadget tech e strumenti finanziari, PixPay sembra proprio il sogno di qualsiasi genitore 2.0.

Con piani di abbonamento che partono da 2,99€ al mese, e un piano Smart da 5,99€ per i più ambiziosi, PixPay offre qualcosa per ogni esigenza. Zero commissioni sui pagamenti e una gestione ultra-semplice delle ricariche.

Anche in caso di genitori separati, la cogestione della carta permette a entrambi di monitorare le spese. Chi ha detto che conto corrente ideale e serenità familiare non vanno d’accordo?