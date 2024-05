Playoff NBA, Cavs-Celtics (gara 3): come vederla in streaming

Dopo la sorpresa in gara 2, con la vittoria di Cleveland a Boston, questa notte Cavs e Celtics tornano sul parquet per stabilire la squadra che tornerà avanti nella serie. I favori del pronostico restano benevoli per Tatum e compagni, ma i Cavaliers hanno già dimostrato in più di un’occasione di essere una squadra capace di tutto.

Come vedere gara 3 tra Cavs e Celtics (playoff NBA, semifinali Conference)

Dopo aver sbancato il TD Garden, la stella dei Cavs Donovan Mitchell ha ripetuto testuali parole: “Faccio qualsiasi cosa serva per vincere”. Che tradotto ha voluto dire 29 punti, 8 rimbalzi e 7 assist, quanto messo a referto dall’ex Utah Jazz in gara 2. La domanda banale è: Tatum e gli altri permetteranno ai Cavs di esprimersi di nuovo ai livelli dell’ultima partita? Quando parliamo di Boston, parliamo dei dominatori della regular season, almeno per quanto riguarda l’Est. Una stagione super, che però non è bastata né per il riconoscimento di MPV della lega né per il premio di allenatore dell’anno, come ha sottolineato l’asso dei Celtics in conferenza. Quasi a volersi togliere dei fastidiosi sassolini dalla scarpa, prima di riprendere a dominare il pitturato. Cleveland è avvisata.

