Se sei in possesso di una PlayStation 5, non c’è nemmeno da ragionarci sopra: le cuffie Bluetooth Pulse 3D di Sony devono essere assolutamente tue. Oggi su Amazon la versione Camouflage (tra le più amate dagli utenti) è scontata del 22%, quindi costa solo 77,99€, spedizione compresa.

In termini di design, Sony ha fatto un lavoro eccellente per le cuffie over-ear da abbinare alla sua console di ultima generazione. Ma attenzione, non sono solo belle da vedere e sfoggiare. Tenendo in considerazione le lunghe sessioni di alcuni gamer, il gigante giapponese ha optato per padiglioni morbidi e soprattutto per una fascia regolabile. Per il comfort, dunque, il punteggio è di 10 su 10.

La punta di diamante delle Pulse è però il pieno supporto dell’audio 3D di PlayStation 5. Grazie alla tecnologia Tempest 3D AudioTech, la console restituisce al giocatore effetti sonori coinvolgenti. Cosa si prova? Il suono sembra provenire da ogni direzione, per sentirsi sempre al centro dell’azione.

L’equalizzazione delle cuffie wireless di Sony, poi, può essere personalizzata direttamente dal menu della console. Ci sono tre preset disponibili subito all’uso e tre slot liberi, così da consentire al giocatore di salvare le proprie preferenze.

Da segnalare ci sono poi il microfono nascosto (due microfoni integrati, posizionati in modo strategico per una acquisizione vocale nitida e ottimizzata dalla tecnologia di eliminazione del rumore) e i controlli facilmente accessibili (tasto “mic mute” e quello per regolare il volume).

