Ora che è anche più snella rispetto al modello originale, non ce n’è per nessuno. PlayStation 5 Slim è la console di ultima generazione più desiderata e oggi qualcuno potrebbe finalmente cancellarla dalla propria lista dei desideri. Sì perché al momento è proposta su eBay al prezzo scontato di 419,99 euro, spedizione compresa.

L’articolo è venduto da pcdistributionspa, venditore professionale con 99,8% di feedback positivi e oltre 128.000 recensioni, quindi si può procedere in totale sicurezza all’acquisto.

Con PlayStation 5 Slim il divertimento è senza limiti: la console di ultima generazione è in offerta

La prima cosa che salta all’occhio della PS5 Slim è ovviamente il suo design rinnovato. Abbandonando le forme forse fin troppo audaci e futuristiche del modello originale, la Slim opta per un look più raffinato. Le sue linee sinuose e la colorazione bianco ghiaccio la rendono un vero e proprio oggetto di design, capace di integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente domestico.

Nonostante le dimensioni ridotte, PlayStation 5 Slim mantiene intatta tutta la potenza della console originale. Al suo interno troviamo un processore AMD Zen 2 con 8 core a 3,5 GHz, una GPU AMD RDNA 2 con 36 CU a 2,23 GHz e 16 GB di memoria GDDR6. È una configurazione che garantisce performance fluide e immersive, anche nei giochi più impegnativi.

In dotazione c’è anche il controller DualSense, che con il suo feedback tattile e i grilletti adattivi, regala ai giocatori un livello di immersione mai visto prima d’ora. L’unità SSD ad alta velocità garantisce tempi di caricamento rapidi e fluidi, mentre la tecnologia Tempest 3D AudioTech offre un’esperienza audio surround realistica e coinvolgente.

Per quanto riguarda invece la proposta videoludica, il catalogo è davvero vastissimo e vanta esclusive di un peso non indifferente, come Marvel’s Spider-Man 2. Altre invece, come i vari capitoli di God of War e Horizon, sono disponibili anche su PC ma non sulla console rivale di Microsoft.