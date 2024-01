PlayStation 5 Slim in sconto, la comprano tutti su Amazon

Tutti hanno assistito alla storia della PlayStation 5, console da gioco che per due anni dal suo lancio è stata una vera chimera per molti. Più utenti hanno dovuto attendere tantissimo tempo prima di poter averne un esemplare, visto che le scorte sono state fin da sempre limitate.

Negli ultimi tempi, ormai da diversi mesi a questa parte, la disponibilità è aumentata e tutti possono averla al suo prezzo di base, o anche meno. Disponibile oggi su Amazon con uno sconto molto interessante è il modello Slim, quello lanciato da poco. Gli utenti che sono interessati ad un acquisto, potranno spendere oggi solo 529 € per la versione con disco. Lo sconto del 4% sarà disponibile presumibilmente ancora per poche ore. Saranno due gli anni di garanzia e sarà rapida la spedizione.

La PlayStation 4 Slim è di nuovo su Amazon in sconto

Più piccola e sinuosa in termini di dimensioni, questa PlayStation 5 Slim offre praticamente le stesse prestazioni del modello di base. Gli utenti potranno divertirsi giocando i migliori titoli fino ad una risoluzione in 8K a 120 fps. All’interno della confezione sarà incluso come sempre anche il controller Dual Sense.

Qualcuno ha dimenticato cosa è accaduto fino a qualche mese fa; la PlayStation 5 era era probabilmente l’oggetto del desiderio principale in tutto il mondo. Erano moltissimi gli utenti che ogni giorno si recavano sul web per scoprire se qualcuno mettesse in vendita una console, cosa che puntualmente non avveniva. Chi lo faceva, aumentava nettamente il prezzo di vendita, effettuando dunque una sorta di reselling mista al bagarinaggio.

Oggi fortunatamente per gli amanti del gioco, la nuova versione Slim è disponibile in sconto su Amazon e con un joypad al seguito. Il prezzo scende improvvisamente a 529 €, con il solito anno di garanzia e con la spedizione entro una settimana a casa vostra.

