POCO C65, lo smartphone con super batteria su Amazon in sconto

Sono arrivati talmente tanti smartphone in questi giorni su Amazon che scegliere quello per le proprie esigenze risulterà facile ed allo stesso tempo difficile. Il tutto sarà semplice perché ci sono tanti dispositivi utili, ma sarà difficile perché ci sarà l’imbarazzo della scelta. Un prodotto indicato per tutti potrebbe essere il POCO C65, smartphone molto equilibrato che vanta un ottimo hardware interno è un’estetica ormai comune a tutti gli altri.

L’azienda che nasce da una costola di Xiaomi sta riuscendo a fare grandi cose, sia con i bassi di gamma come questo che con le altre fasce. Il C65 è stato uno dei più acquistati durante questo 2023, soprattutto grazie alle sue caratteristiche tecniche che a volte fanno dimenticare di trovarsi al cospetto di uno smartphone dal prezzo così basso.

Ricordiamo infatti che, in esclusiva su Amazon, il prodotto di POCO costa il 12% in meno per un totale totale di 149,99 €. Sono come sempre compresi due anni di garanzia e la spedizione rapida.

POCO C65, le specifiche dello smartphone cinese

Venendo alle caratteristiche tecniche di questo telefono, ecco innanzitutto un display da 6,74″ con risoluzione in HD+ e con una frequenza di aggiornamento da 90 Hz. Il POCO C65 vanta un gran hardware, capeggiato dal processore MediaTek Helio G85 che si appoggia ad un quantitativo di memoria RAM pari a 8 GB. Per quanto riguarda la memoria interna invece ecco 256 GB.

Tutto è sorretto alla grande dalla batteria da 5000 mAh, anche il comparto fotografico con doppia fotocamera da 50 MP.

Il prezzo di oggi, figlio della Black Friday Week 2023, mostra il POCO C65 in sconto del 12% con un prezzo finale di 149,99 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.