Poco più di 100 € per avere uno smartphone con 108 MP, ci pensa Xiaomi

Probabilmente lo smartphone più amato degli ultimi tre anni è stato lo Xiaomi Redmi Note 11S, prodotto che vanta ottime specifiche e un prezzo esiguo.

Oggi su Amazon arriva una nuova offerta che contribuisce a far risparmiare gli utenti, che potranno infatti acquistarlo con il 36% di sconto. Il costo finale sarà di 143 €.

Tra le grandi caratteristiche che rendono famoso questo dispositivo c’è l’ampio display, la fotocamera con quattro sensori e anche il comparto hardware. Partendo dal primo, si tratta di un’unità da 6,43″ di ampiezza con display FHD+ AMOLED da 90 Hz di refresh rate.

Passando al comparto fotografico, ci ritroviamo di fronte ad una fotocamera dotata di ben quattro sensori, di cui quello principale da 108 MP. Foto e video saranno dunque di altissima qualità, proprio come piace agli utenti.

Lato hardware, non poteva mancare un processore MediaTek Helio G96 octa-core, così come non potevano mancare 8 GB di RAM, 128 GB di memoria e 5000 mAh di batteria.

È passato un po’ di tempo da quando questo smartphone è stato presentato ufficialmente al mondo intero, ma non sembra attenuarsi la voglia che gli utenti manifestano di acquistarlo. Lo Xiaomi Redmi Note 11S è un vero e proprio best-buy, soprattutto con questi prezzi in circolazione.

Del resto al giorno d’oggi è praticamente impossibile trovare un telefono con una fotocamera così performante, un display di questo genere e un hardware ben equipaggiato a soli 143 €. Il merito è certamente dell’ulteriore sconto del 36% che Amazon mostra oggi grazie al venditore di terze parti che rende disponibile il prodotto. Sarà a casa vostra entro questo fine settimana e con un anno di garanzia incluso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.