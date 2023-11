POCO X5 Pro 5G, sconto Black Friday e 2 anni di garanzia

Nato da una costola di Xiaomi, il brand POCO oggi si dimostra all’altezza di produrre smartphone di grande spessore. Sono arrivate più varianti all’interno delle tante fasce di prezzo che hanno dimostrato di avere le qualità necessarie per combattere con la concorrenza. Oggi su Amazon ad esempio ecco un prodotto interessante sia per l’hardware che per la sua estetica, ovvero il POCO X5 Pro 5G.

Questo dispositivo mobile è riuscito in poco tempo a guadagnarsi il favore della critica, proponendo uno schermo molto ampio tanta memoria interna e anche il 5G. Nella finestra della Black Friday Week 2023, l’X5 Pro 5G è uno dei migliori smartphone tenendo conto del rapporto qualità-prezzo.

Amazon lo rende disponibile con uno sconto del 17% per un prezzo totale di 299,90 €. Sono compresi anche due anni di garanzia con la spedizione rapida che avverrà entro domani.

Il POCO X5 Pro 5G è fortissimo, ecco le sue specifiche

Il POCO X5 Pro 5G gode di una diagonale di schermo da ben 6,67″ con risoluzione FHD+, tutto su un pannello AMOLED. A bordo c’è un ottimo hardware, con il processore Snapdragon 778G e con 256 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda la fotocamera, dotata di tre sensori sul retro, c’è un obiettivo professionale da 108 MP che rende possibile immortalare tutto con grande qualità. La batteria da 5000 mAh è il fiore all’occhiello.

Dopo aver visto le principali caratteristiche tecniche di questo dispositivo mobile, è il momento di parlare del prezzo: solo 299,90 € grazie al 17% di sconto. Effettivamente si tratta di una grande occasione, peraltro incentivata da due anni di garanzia inclusi. Ordinando ora il telefono, arriverà a casa vostra già domani.

