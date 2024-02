POCO X6 Pro al minimo storico su Amazon: offerta IMPERDIBILE!

Gli smartphone rilasciati da Xiaomi con i suoi vari marchi sono tantissimi e tutti da considerare attentamente durante la ricerca di un telefono nuovo di zecca. Se da un lato, infatti, si può trovare Xiaomi Redmi 12 al 15% in meno a rappresentare la fascia low-cost, dall’altro sempre su Amazon ha corso una promozione speciale su POCO X6 Pro, modello uscito meno di un mese fa e già proposto al prezzo più basso di sempre. Non perderti questo sconto dell’11%!

POCO X6 Pro al minimo storico su Amazon: come puoi perdertelo?

Il dispositivo POCO X6 Pro si presenta anzitutto con un pannello AMOLED di spicco, da 6,67 pollici di diagonale con refresh rate di 120Hz e bordi estremamente sottili. Si tratta della soluzione ideale per guardare film e serie TV in alta qualità, da qualsiasi piattaforma di streaming e in qualsiasi momento, ovunque ti trovi! La batteria da 5.100 mAh, poi, garantisce autonomia a volontà per gaming e multitasking, consentendoti di divertirti a lungo col telefono.

Le performance incredibili vengono garantite dal processore Snapdragon 7s Gen 2 di casa Qualcomm, seguito da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna. Lato fotocamera, quindi, notiamo una configurazione a tre sensori sul retro con OIS e lente principale da 64 megapixel: potrai immortalare tutti i momenti che desideri e ottenere sempre ottimi risultati!

Ma quanto costa, quindi, questo modello nuovo di zecca? Per listino si parla di 349,90 euro, ma ora puoi limitare la spesa a 309,90 euro, con consegna gratuita anche di domenica e pagamento effettuabile a rate in 5 mensilità senza interessi.

