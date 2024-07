Porta amici in SelfyConto: device Apple ti aspettano in regalo

SelfyConto di Banca Mediolanum è un conto corrente completo e, soprattutto, senza costi extra. Non è un conto qualsiasi, ma un amico fidato del tuo portafoglio. Infatti, per i nuovi clienti, è a zero spese, con prelievi e bonifici gratuiti. Inoltre, la carta di credito costa solo 1 euro al mese, con un limite di spesa mensile di 1.500 euro. La parte più interessante è la promozione “porta un amico” che ti può regalare nientemeno che un device Apple!

Cos’è la promo “porta un amico” e come ottenere un device Apple

Dopo aver aperto il conto SelfyConto, devi iniziare a convincere i tuoi amici a fare lo stesso. Non solo farai un piacere a loro, ma anche a te stesso. Se ne inviti fino a 6, riceverai l’iPhone 15. Se riesci a convincerne soltanto due o quattro, otterrai rispettivamente l’Apple Watch SE 2 o l’iPad 10.

Come aprire SelfyConto? La procedura è piuttosto semplice. Tutto ciò che devi fare è visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum e seguire le semplici istruzioni. Questo conto non solo ha il canone azzerato per il primo anno (invece di 3,75 euro al mese), ma per gli Under 30 è sempre a zero. La carta di debito è gratuita con prelievi senza costi in area euro, e i bonifici sono completamente gratuiti. Inoltre, tutte le carte possono essere utilizzate con i wallet digitali.

Quindi, perché aspettare? SelfyConto non è solo un conto corrente, ma una vera e propria opportunità di impadronirsi di un fantastico device Apple. Con un conto così vantaggioso e una promozione così interessante, potrebbe essere il momento ideale per abbracciare il mondo di SelfyConto e iniziare a invitare amici.