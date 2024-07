Porta con te foto e documenti senza utilizzare memoria sul device: ecco come

La tua vita digitale è invasa da fatture, contratti, appunti di lavoro, foto e video? Tranquillo, non temere, questi file non prenderanno il controllo della tua memoria sul device. La soluzione si chiama Internxt.

Questo innovativo servizio di cloud storage promette di archiviare tutti i tuoi dati in modo sicuro, accessibile e con un tocco di eleganza digitale. Vediamo insieme come può esserti utile nella vita quotidiana.

Internxt offre diversi abbonamenti, tra cui i piani a vita che stanno facendo impazzire tutti gli appassionati di archiviazione. Grazie allo sconto dell’80%, ora puoi avere 2 TB a soli 180 euro (invece di 900), 5 TB a 380 euro (invece di 1900) e 10 TB a 580 euro (invece di 2900).

Internxt: memoria sul device senza limiti e con estrema sicurezza

Prima di tutto, c’è lo spazio illimitato. Potrai così dire addio alle preoccupazioni legate allo spazio insufficiente. Internxt offre infatti una soluzione che ti permette di archiviare qualsiasi cosa senza il problema del limite di file o cartelle.

Cosa dire della sicurezza? I tuoi file sono crittografati sia durante il trasferimento che nello storage stesso. Questo significa che anche i piratici informatici preferiranno prendere una pausa caffè piuttosto che cercare di hackerare i tuoi dati.

Internxt adotta anche un sistema di decentralizzazione. I tuoi preziosi file non vengono conservati in un unico data center ma sono distribuiti su server sparsi in tutto il mondo. Questo garantisce maggiore sicurezza, resistenza ai guasti e riduce il rischio di accessi indesiderati.

Bisogna poi parlare dell’accessibilità. Che tu sia a casa al computer, in metro con il tuo smartphone o in coda alle poste con il tablet, i tuoi documenti saranno sempre a portata di click o tap. Questa comodità farà perdere completamente scopo alle chiavette USB.

Condivisione? Nessun problema! Puoi collaborare con i tuoi colleghi o condividere momenti speciali con familiari in modo semplice e sicuro. Gli accessi ai file possono essere personalizzati e monitorati, con la condivisione dei documenti che diventa tanto sicura quanto veloce.

Se vuoi alleggerire la memoria sul device senza rinunciare ai tuoi file, foto e documenti, Internxt è la scelta giusta. Sicurezza, spazio illimitato e accessibilità da ogni angolo del mondo sono solo alcuni dei vantaggi che ti aspettano.