Porta il Wi-Fi in tutta la casa con 3 dispositivi MESH a prezzo ridicolo (-29%)

Chiunque dovesse avere problemi problemi di ricezione Wi-Fi in casa, può oggi affidarsi ad un sistema Mesh di Eero, marchio appartenente ad Amazon. La sua capacità sarà quella di estendere il segnale della rete Internet in tutto l’ambiente domestico. Ovviamente sarà tutto facile ed intuitivo al massimo, a prova di qualsiasi utente impacciato.

Oggi quello che stupisce però sicuramente è il prezzo di questo sistema Wi-Fi Mesh. Su Amazon il pacchetto da 3 dispositivi costa infatti il 29% in meno con un’offerta a tempo. Il prezzo finale sarà di soli 149,99 € con due anni di garanzia e con spedizione entro il 13 gennaio.

I dispositivi Wi-Fi Mesh di Amazon sono in sconto, ecco come si usano

Il sistema Mesh Eero di Amazon arriva con ben tre dispositivi da posizionare in casa così da creare una rete super ramificata. Sarà in questo modo che il Wi-Fi potrà coprire una superficie fino a 420 metri quadri.

La portata del sistema aumenterà a dismisura, connettendosi al modem di base e configurandosi in pochi minuti mediante l’applicazione ufficiale. L’utente sarà infatti guidato per filo e per segno da quest’ultima.

Un gran numero di utenti ancora oggi ignora quali siano le migliori soluzioni per avere una rete Wi-Fi ben ramificata nel proprio ambiente domestico. Eccoci qui dunque di fronte ad un dispositivo, anzi ben tre, che riescono ad essere i punti cardine di una rete Internet senza fili ben diffusa e performante.

Il sistema Mesh di Amazon appartenente alla linea Eero oggi è in sconto e arriva al prezzo finale di soli 149,99 €. Le recensioni ne parlano veramente bene e infatti l’acquisto è consigliato da numerosi utenti. Acquistandolo oggi, sarà a casa vostra in brevissimo tempo, oltretutto con due anni di garanzia al seguito.

