Porta in vacanza con te HYPE Premium: l’assicurazione viaggio è inclusa

HYPE, la carta conto smart e app di pagamento, è la tua migliore amica per un viaggio sereno e senza intoppi. Quando pianifichi la tua prossima avventura, che sia un weekend romantico o un epico tour mondiale, HYPE Premium è l’asso nella manica per proteggere la tua sicurezza finanziaria. Vuoi tenere al sicuro il tuo gruzzoletto e rilassarti davvero? Puoi creare un conto separato dal tuo conto principale, caricandolo solo con ciò che ti serve per la vacanza. Anche se ti rubano la carta, il tuo conto principale resta intatto. E allora, porta in vacanza con te HYPE Premium.

Porta in vacanza con te HYPE: semplice, sicuro, e comodo!

Iniziamo con il dire che HYPE è un conto ottimo per i tuoi viaggi. Permette pagamenti sicuri in oltre 190 Paesi, che siano online o nei negozi. La tecnologia contactless ti rende la vita più facile. Puoi anche prelevare contanti da qualsiasi ATM senza pagare.

Con l’app HYPE, puoi sempre controllare le tue spese in tempo reale e impostare limiti di spesa giornalieri o mensili per evitare di sforare. Uno degli altri vantaggi è la sicurezza antifrode all’avanguardia. Puoi bloccare la carta direttamente dall’app in caso di furto o smarrimento. E l’assistenza clienti? Disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Insomma, HYPE c’è sempre, proprio come un vero amico.

La procedura è semplice e veloce: crei un conto direttamente dall’app o dal sito web. Poi carichi il conto tramite bonifico bancario, carta di credito o prepagata, o perfino tramite il circuito SisalPay. Utilizzi la carta per tutti i tuoi pagamenti, ovunque tu vada, online o nei negozi. E, naturalmente, monitori le tue spese con l’app. Ecco, porta in vacanza con te HYPE Premium, perché ti conviene davvero!