Portatile Lenovo con 100 € di sconto, l'IdeaPad Slim 3 ha il Ryzen 7

Grazie ad un’offerta a tempo in esclusiva di Amazon, gli utenti potranno comprare oggi un notebook ottimo. Ecco il Lenovo IdeaPad Slim 3, dispositivo pieno di specifiche di livello.

Con il 13% in meno, il prezzo si ferma a 699 € con due anni di garanzia e con la spedizione assicurata entro fine settimana.

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 costa 699 €, le specifiche

Per un notebook di livello che si rispetti ci sono delle caratteristiche tecniche da tener d’occhio. Il Lenovo IdeaPad Slim 3 non è esente da tutto ciò, avendo a bordo un processore AMD Ryzen 7 7730U con ben 16 GB di RAM accoppiati. Per quanto riguarda la memoria interna, siamo al massimo con un SSD da 1 TB. Un vero e proprio punto a favore di questo computer portatile è il display da 15,6″ che vanta una risoluzione in full HD.

A bordo il sistema operativo sarà Windows 11 Home e per quanto riguarda la connettività di rete, ecco la compatibilità con il Wi-Fi 6.

Quello che in molti non sanno è che negli ultimi anni il brand Lenovo è stato in grado di mettere su un vero e proprio impero, diventando quello preferito in assoluto. Con le qualità dei suoi computer, soprattutto lato notebook, l’azienda riesce a tenere a bada la concorrenza, e questo Lenovo IdeaPad Slim 3 ne è la diretta dimostrazione. Dotato di ottime specifiche hardware e di un design tipico del brand cinese, il computer portatile in questione risulta un vero e proprio affare.

Oggi peraltro, grazie all’offerta a tempo, questo dispositivo disponibile in esclusiva su Amazon ha un prezzo che scende del 13%. Gli utenti si ritroveranno dunque di fronte a 699 € con due anni di garanzia e con la spedizione entro il fine settimana.

