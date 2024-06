POS a canone zero per e-commerce: la promo più conveniente è di Nexi

La scelta del POS a canone zero diventa oggi molto più facile: grazie alla nuova promozione di Nexi, infatti, è possibile puntare su XPay Pro e accedere a un POS senza costi di mantenimento e con commissioni ribassate per accettare pagamenti online.

La promozione, ideale per i siti e-commerce che intendono eliminare i costi fissi e minimizzare le commissioni, termina il prossimo 30 giugno e rappresenta l’occasione giusta per moltissimi esercenti.

XPay Pro permette di accettare più di 30 metodi di pagamento differenti, anche sfruttando i pagamenti tramite link da inviare via email, SMS o chat, e garantisce l’accredito in un giorno delle transazioni sul conto oltre a un servizio di assistenza in italiano.

A fare la differenza sono le condizioni agevolate del servizio, ora disponibile con canone zero (invece di 14 euro al mese) e con commissioni ridotte a 1,1%. Viene ridotto anche il costo a transazione, pari a 0,24 euro. Non ci sono vincoli e costi di chiusura del contratto.

XPay Pro è oggi la scelta giusta per tutti gli esercenti e i professionisti alla ricerca di un POS a canone zero. Per richiederlo è sufficiente collegarsi al sito Nexi, premendo sul box qui di sotto.

POS XPay Pro di Nexi: cosa prevede l’offerta

Con XPay Pro di Nexi è possibile accedere a un POS con:

canone zero invece di 14,90 euro al mese

invece di 14,90 euro al mese commissione di 1,1% sulle transazioni invece di 1,25%

sulle transazioni invece di 1,25% costo a transazione di 0,24 euro invece di 0,29 euro

invece di 0,29 euro possibilità di accettare pagamenti con oltre 30 metodi di pagamento diversi; è possibile accettare pagamenti anche tramite American Express, senza costi aggiuntivi

assistenza in italiano

accredito in un giorno

Per richiedere l’attivazione del servizio è sufficiente premere sul box qui di sotto e poi su Scegli XPay Pro. L’offerta, con tutte le caratteristiche descritte in precedenza, è valida fino al prossimo 30 giugno. Per chi è alla ricerca di un POS a canone zero, la promo di Nexi non ha rivali.