POS a zero commissioni: la soluzione di pagamento targata Axerve

Se sei alla ricerca di un’offerta che ti consenta di eliminare le commissioni sull’utilizzo del POS, ti segnaliamo Smart POS Easy, la soluzione ideata da Axerve, primo hub dei pagamenti in Italia sia in negozio che online.

L’adozione di Smart POS Easy permette di beneficiare di una tariffa senza sorprese, dal momento che l’unica spesa è costituita da un canone mensile sempre uguale. In questo modo, i titolari dell’attività fisica o sul web possono gestire la propria impresa con più serenità. Puoi inoltrare la richiesta tramite questa pagina di Axerve.

Come funziona Smart POS Easy di Axerve

L’offerta Smart POS Easy include un POS che al suo interno integra una SIM in grado di connettersi alla migliore rete 4G disponibile in zona. Il traffico dati è compreso nel canone e non vi sono costi di chiamata.

Il POS che si riceve in dotazione offre la connettività Wi-Fi + 4G e la stampa dello scontrino. Dal punto di vista delle dimensioni, misura 17,8 cm in lunghezza, 7,8 cm in profondità e 5,4 cm in altezza, per un peso complessivo di 390 grammi.

Tra i punti di forza dell’offerta Axerve si annovera l’accredito del transato POS su qualsiasi tipo di conto corrente italiano, entro il giorno lavorativo seguente all’incasso. Inoltre, non è necessario aprire un nuovo conto corrente dedicato per l’accredito.

In base all’importo annuale degli incassi, il canone mensile varia da 17 euro al mese (per incassi fino a 10.000 euro all’anno) a 22 euro al mese per incassi fino a 30.000 euro all’anno. Nell’eventualità il transato sia superiore, occorre aggiungere un costo di commissione dell’1% per l’importo eccedente la soglia dei 30.000 euro.

Per l’attivazione dell’offerta Smart POS Easy di Axerve vai su questa pagina dedicata del sito ufficiale.