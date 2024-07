POS Easy Axerve senza costi fissi ma solo commissioni: richiedilo subito

Avete un’attività commerciale e siete stanchi dei costi fissi che abbassano i profitti mese dopo mese? Allora il POS Easy Axerve è ciò che fa per voi. Con il servizio a commissioni, la fintech propone un’alternativa innovativa e vantaggiosa al canone mensile da pagare.

POS Easy Axerve: flessibilità e convenienza senza costi fissi

Parliamo dei dettagli che vi faranno amare questo servizio. Axerve applica una commissione dell’1% su ogni transazione e nessun canone mensile fisso. In pratica, pagate solo per ciò che guadagnate. Una soluzione perfetta per chi fa i conti con volumi di vendite altalenanti.

Inoltre, Axerve include il terminale POS super tecnologico che farà innamorare anche i più tecnofobici. Questo dispositivo accetta pagamenti da qualsiasi carta o wallet digitale.

Non serve essere esperti di informatica per richiederlo. La richiesta si fa online direttamente sul sito di Axerve. Bastano pochi clic e siete pronti ad accettare le transazioni dei vostri clienti.

Ma c’è di più: il servizio POS Easy è conforme al credito d’imposta del 30%. Un modo veramente fantastico per poter risparmiare ulteriormente sui servizi di pagamento digitali.

Insomma, POS Easy a commissioni di Axerve si rivolge a tutte quelle attività che puntano alla massima flessibilità e convenienza. Con la sua bassa commissione e la totale assenza di canone mensile, è l’opzione ideale per chi ha vendite che variano spesso in volume. E, se già non è abbastanza allettante, c’è anche una promozione in corso che aggiunge un ulteriore motivo per correre a richiederlo.

Non aspettate troppo e cogliete subito al volo questa opportunità di risparmio: il POS Easy Axerve senza costi fissi vi aspetta!