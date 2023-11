POS Easy ti rimborsa tutte le commissioni sotto i 10€: ultimi giorni

Axerve, leader nell’offerta di soluzioni di pagamento avanzate, ha lanciato una promozione imperdibile per il suo servizio POS Easy: fino al 30 novembre, coloro che sottoscriveranno l’offerta a commissioni (fisse all’1%) a canone zero otterranno il rimborso completo sulle commissioni relative alle transazioni per importi inferiori ai 10 euro, fino alla fine dell’anno.

Cosa include POS Easy di Axerve

Dal design moderno ed elegante, con dimensioni compatte, POS Easy di Axerve offre connettività Wi-Fi e 4G, stampa dello scontrino, e funziona con il sistema operativo Android. L’offerta POS Easy non si limita solo al risparmio sulle commissioni, ma include una serie di vantaggi progettati per semplificare la gestione aziendale, come l’accredito su qualsiasi conto corrente, assistenza tecnica 7 giorni su 7, e nessun vincolo di permanenza.

Con POS Easy, puoi accettare pagamenti su circuiti nazionali e internazionali, nonché con i wallet digitali più utilizzati al mondo, tra cui Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Il terminale è inoltre dotato di una SIM multioperatore con traffico dati incluso che si connette automaticamente al miglior operatore nella tua zona, garantendo una copertura ottimale.

La promozione è valida per tutti i nuovi clienti Axerve che attivano l’offerta Easy a Commissioni entro il 30 novembre 2023. Il rimborso delle commissioni relative alle transazioni sotto i 10 euro è garantito fino a fine 2023, a condizione che il servizio POS sia attivato entro il 31 dicembre 2023. Axerve provvederà al rimborso tramite bonifico il mese successivo al termine della promozione.

POS Easy di Axerve ha un costo di 100 euro + IVA (da sostenere una sola volta) e commissioni fisse all’1%. Il canone, invece, è zero. Approfitta subito della promozione, ormai in scadenza, e ottieni il rimborso di tutte le commissioni inferiori a 10 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.