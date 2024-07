Axerve, il braccio fintech del gruppo Banca Sella, ha messo a punto una soluzione veramente interessante per i titolari di attività che vogliono un POS senza commissioni. La soluzione si chiama Smart POS Easy e prevede soltanto il canone mensile. Grazie alla tariffa trasparente e chiara, puoi gestire la tua attività con maggiore tranquillità.

Perché scegliere il POS senza commissioni: i vantaggi di Axerve

La fintech Axerve ha pensato proprio a tutto, offrendo una serie di vantaggi notevoli. Tra questi, la SIM gratuita nel POS che si connette automaticamente alla rete 4G dell’operatore con la migliore copertura.

Un altro punto forte è l’accredito del transato entro il giorno lavorativo successivo all’incasso, su qualsiasi conto corrente italiano. Questo vuol dire che non serve un nuovo conto corrente per gestire il tuo POS. Insomma, comodità allo stato puro.

Parliamo anche dei costi, che sono davvero competitivi. Si parte da 17 euro al mese, più IVA, per gli incassi fino a 10.000 euro. Se la tua attività raggiunge i 30.000 euro, il canone mensile sale a 22 euro, più IVA. Se gli affari vanno a gonfie vele e superi i 30.000 euro, non preoccuparti: la commissione sarà solo dell’1% più IVA sull’importo eccedente. Una soluzione flessibile e vantaggiosa.

Richiedere lo Smart POS Easy di Axerve è semplice. Visita il sito, compila la tua richiesta e dì addio alle commissioni POS. Finalmente, puoi concentrarti sulla tua attività senza la preoccupazione di costi nascosti.

Axerve ha creato il miglior POS senza commissioni economico in circolazione. Tra SIM integrata, accredito rapido e costi competitivi, Smart POS Easy offre la gestione smart e senza pensieri. Non resta che provarlo per credere!