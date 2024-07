POS senza commissioni? myPOS è la scelta giusta

Accettare pagamenti con carta diventa semplice per le piccole e medie imprese grazie a myPOS. Adesso l’azienda ha deciso di eliminare la commissione fissa di 0,05 euro su ogni transazione. Resta soltanto la parte variabile, che è dell’1,20% su ogni importo transato.

I POS di myPOS possono essere usati sia in negozio che in mobilità, così non dovrai più temere di perdere un pagamento. Vantaggi? I terminali sono wireless e accettano tutti i tipi di pagamento, dal contactless alla banda magnetica, fino al Chip&Pin. Sono anche autonomi, ossia non necessitano di essere collegati ad altri dispositivi. Inoltre, sono economici, quindi sono perfetti per qualsiasi tipo di business.

POS senza commissioni: la rivoluzione di myPOS

Ciò che rende myPOS ancora più speciale è che offre connettività Internet gratuita. Ogni terminale è fornito di una SIM dati 3G e 4G gratuita, e alcuni modelli hanno anche Bluetooth e Wi-Fi.

Siccome myPOS accetta pagamenti di tutti i tipi (contactless, Chip&Pin e banda magnetica), non dovrai preoccuparti se i tuoi clienti usano carte Visa, Mastercard, American Express o UnionPay. La garanzia di 60 giorni con rimborso, invece, ti consente di provare il terminale; se non ti convince, restituiscilo. C’è anche un anno di garanzia gratuita, con la possibilità di estenderla.

L’offerta è ampia. myPOS Go 2, POS portatile e leggero, viene venduto al prezzo di 39,00 euro. Se vuoi qualcosa di più tecnologico, myPOS Go Combo con dock di ricarica e funzione di stampa ti costa 99,00 euro invece di 189,00 euro. Se punti al massimo, myPOS Pro a 199,00 euro (anziché 249,00 EUR) è quello che fa per te. Nessun canone mensile o contratto vincolante, paghi solo le commissioni di 1,20% per transazione. Che aspetti? Fai la scelta giusta e passa a myPOS, il POS senza commissioni di cui hai bisogno. Fallo adesso, però, perché gli sconti termineranno il 31 luglio 2024.