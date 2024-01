Con Apple il connubio tra hardware e software rappresenta da sempre un enorme vantaggio per gli utenti che scelgono i suoi prodotti. Tra i più acquistati del 2023 c’è il Mac Mini M2, computer desktop dalle dimensioni compatte ma in grado di sprigionare sconfinata potenza per eseguire al meglio qualsiasi operazione, anche quella più impegnativa. E pensare che oggi lo puoi acquistare al minimo storico: solo 579€ (anziché 729€).

Spingi al massimo la tua produttività con il Mac Mini M2, ora al minimo storico (-20%)

Il Mac Mini M2 vanta CPU e GPU più veloci di ultima generazione e un media engine più potente. Questo si traduce in prestazioni straordinarie e un’efficienza energetica senza pari.

Il computer desktop di Apple ha una CPU 8-core con quattro high-performance core e quattro high-efficiency core e una GPU 10-core, che lo rendono perfetto per chi cerca prestazioni superveloci e la massima produttività. Operazioni quotidiane come lanciare le app, navigare sul web e multitasking fra le app sono incredibilmente veloci. E per chi deve svolgere attività più complesse, Mac mini con chip M2 gestisce alla grande carichi di lavoro ancora più impegnativi.

Attività come il fotoritocco in Adobe Photoshop sono il 50% più veloci rispetto alla generazione precedente. Il chip M2 introduce l’accelerazione ProRes sul computer compatto made-in-Cupertino, così attività come l’editing di video in Final Cut Pro sono due volte più scattanti.

Il modello con chip M2 può anche riprodurre simultaneamente fino a due stream di video ProRes 422 8K a 30 fps, o fino a 12 stream di video ProRes 422 4K a 30 fps. Con tutte queste prestazioni, Mac mini è fino a cinque volte più veloce rispetto al computer desktop Windows più venduto, rivelandosi incredibilmente conveniente per chi compra un computer per la prima volta o passa da un modello più vecchio o da un PC.

In termini di dotazione di porte, il computer Apple del 2023 ha due porte Thunderbolt 4 e supporta fino a due monitor. Dispone inoltre di due porte USB-A, una porta HDMI, una porta Gigabit Ethernet con opzione da 10GB e un jack per cuffie aggiornato per cuffie ad alta impedenza. Infine, è dotato degli ultimi standard wireless, con Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

