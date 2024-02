Presentato solo pochi mesi fa, il MacBook Pro con display Liquid Retina XDR da 14,2″ e soprattutto il potentissimo chip M3 oggi raggiunge un nuovo minimo storico. Con lo sconto Amazon odierno, la configurazione con 8GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD costa 1.949 euro, spedizione compresa.

Questa è l’occasione perfetta per aggiudicarsi il laptop top di gamma su cui tantissimi professionisti (di svariati settori) hanno già deciso di investire.

Il MacBook Pro 14″ M3 è un capolavoro di ingegneria: il laptop per professionisti è al minimo storico

Come già anticipato, il MacBook Pro di ultima generazione adotta il chip M3. È un notebook che garantisce prestazioni da top di gamma in ogni ambito, dall’intrattenimento (gaming incluso) alla produttività, dallo studio ai flussi di lavoro più intensi con multitasking con app professionali.

Il portatile Apple del 2023 con display da 14″ e processore M3 è ideale per flussi di lavoro impegnativi, come quelli legati alla programmazione, alla progettazione e anche alla ricerca. Ad esempio, l’editing in Adobe Photoshop è fino al 40% più veloce che sul MacBook Pro 16″ con M1 Pro.

Spettacolare poi il display Retina XDR con contenuti SDR il 20% più luminosi, la videocamera a 1080p, il sistema audio a sei altoparlanti e la sempre ben accolta ampia gamma di opzioni di connettività. A proposito del display, le cornici che lo abbracciano sono sottilissime ma concedono un po’ di spazio (in alto, al centro) al notch, fondamentale per l’appena citata videocamera a 1080p.

Per quanto riguarda la connettività, il MacBook Pro M3 arriva con due USB-C Thunderbolt 4, una porta HDMI, una porta da 3,5mm (per cuffie e altri accessori) e un lettore di SDXC. Per la ricarica, poi, si può fare affidamento anche sul connettore MagSafe.