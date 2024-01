Un accessorio must-have, soprattutto per chi teme che il suo smartphone possa abbandonarlo nel momento di maggior necessità, è il power bank. Uno dei più gettonati è quello di INIU da 10.000mAh e dotato di USB-A e USB-C, che vanta un punteggio di 4,6 stelle su 5 e oltre 48.000 recensioni. Insomma, un vero successo.

Il prezzo dell’accessorio di solito è di 29,99€, ma oggi il prezzo crolla sotto i colpi della promo Amazon. Solo 14,99€ (spedizione compresa) grazie allo sconto del 33% già applicato e quello aggiuntivo del 25% che si ottiene spuntando manualmente la casella del coupon.

Doppio sconto, super risparmio: il power bank da 10.000mAh di INIU oggi costa davvero poco

Il power bank di INIU ha una capacità di 10.000mAh ma è il 36% più sottile, il 15% più piccolo e il 28% più leggero degli altri accessori della sua stessa categoria. Questo significa che lo puoi portare in giro ovunque, in borsa e addirittura in tasca.

È dotato di una porta USB-C, ovvero lo standard più recente e diffuso. Questa funziona sia come ingresso che come uscita e ti consente quindi non solo di ricaricare lo smartphone o il tablet, ma anche lo stesso gadget. La ricarica poi è velocissima grazie alla tecnologia UPower+ sviluppata da INIU.

Perché è super accessoriato? La risposta è molto semplice: oltre alla USB-C, include due USB-A e una torcia. È probabile che ti ritroverai ad usarla pochissime volte, ma il fatto che ci sia non guasta di certo.

La promo odierna, come già anticipato, richiede che venga applicato anche il coupon per ottenere un secondo sconto del 25%. Fallo prima di aggiungere al tuo carrello Amazon questo utilissimo accessorio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.