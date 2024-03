Power bank 10500mAh: addio all'ansia da batteria scarica (-40%)

Immagina di essere in viaggio, lontano da prese di corrente, e la batteria del tuo smartphone sta per esaurirsi. Niente panico, questo power bank da 10500mAh con due porte USB-A, una porta USB-C e un display LED può essere il tuo salvagente. E il prezzo è super conveniente: applica il coupon del 40% per acquistarlo a 9,59 euro, spedizione compresa.

Sottile, leggero e massima compatibilità: questo power bank da 10.500mAh a meno di 10€ è un affare

Con uno spessore di soli 14mm e un peso di circa 220 grammi, questo power bank è un vero concentrato di potenza in un design compatto. Si infila facilmente in tasca o in borsa, senza appesantirti, per accompagnarti in ogni tuo spostamento.

I 10500mAh di capacità ti permettono di ricaricare il tuo smartphone più volte, oppure di dare nuova vita a tablet, smartwatch e altri dispositivi. Potrai affrontare con serenità anche le giornate più lunghe e intense, senza il timore di rimanere a secco di energia.

Dotato di due porte USB-A e una porta USB-C, questo accessorio è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi. Potrai ricaricare contemporaneamente due smartphone, oppure un laptop e un tablet, sfruttando la velocità della porta USB-C.

Il display LED integrato fornisce informazioni utili come il livello di carica residua del power bank, la tensione e la corrente erogate.

Un power bank da 10500mAh con queste caratteristiche rappresenta un investimento duraturo. Potrai utilizzarlo per anni, ricaricando i tuoi dispositivi ovunque tu vada. Un compagno di viaggio affidabile che ti permette di rimanere sempre connesso.