Prelievi gratuiti e zero spese: il conto bancario più conveniente per il tuo risparmio

Se stai cercando un modo per ottimizzare il tuo risparmio con un conto bancario senza costi nascosti, SelfyConto di Banca Mediolanum potrebbe essere la soluzione ideale per te.

Questa proposta finanziaria si distingue come una delle più complete e vantaggiose nel panorama bancario italiano, in quanto offre una serie di benefici che renderanno la gestione del tuo denaro più conveniente.

SelfyConto: tanti vantaggi e grande flessibilità

SelfyConto ti consente di accedere a un conto corrente con canone zero per il primo anno, un’offerta che può essere prolungata azzerando il canone successivamente.

Inoltre, riceverai una carta di debito gratuita, associata al conto, che ti permette di effettuare prelievi gratuiti in area euro e di effettuare bonifici senza costi aggiuntivi. Questo è un vantaggio significativo per chi desidera gestire il proprio denaro senza preoccuparsi di commissioni nascoste.

Il conto offre anche la possibilità di affiancare una carta di credito, con un plafond di 1.500 euro e un costo mensile di soli 1 euro. Un’opzione conveniente che amplia ulteriormente le tue possibilità di gestione finanziaria.

Va sottolineato che le carte, sia di debito che di credito, sono compatibili con vari servizi di pagamento digitale come Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay e Swatch Pay, offrendoti una flessibilità totale nelle transazioni quotidiane.

Per quanto riguarda le condizioni future, i clienti Under 30 continuano a godere di un canone azzerato, mentre per i clienti Over 30, l’azzeramento del canone per il 2024 è possibile attraverso diverse opzioni come l’adesione a un prodotto assicurativo, un prestito o un mutuo, oppure con un patrimonio gestito di 15.000 euro o 48 operazioni di compravendita titoli.

Per richiedere l’apertura di SelfyConto, puoi semplicemente collegarti al sito ufficiale di Banca Mediolanum e seguire le istruzioni fornite. Con questa soluzione, potrai godere di un conto davvero completo e conveniente, adatto alle esigenze dei risparmiatori consapevoli.

