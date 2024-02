Preply: impara l'inglese con i migliori insegnanti di lingua (50% di sconto sulla prima lezione)

Nuova promozione in corso in casa Preply, il servizio online che vanta i migliori insegnanti di lingua. Grazie all’ultima offerta, i nuovi studenti ottengono il 50% di sconto sulla prima lezione, che fa seguito a quella di prova. Lo sconto è riscattabile tramite questa pagina.

Più di 32 mila insegnanti con un’esperienza certificata e oltre 120 materie insegnate: sono solo alcuni dei numeri della start-up Preply, uno dei servizi online migliori per imparare una nuova lingua straniera. In questo articolo ti spieghiamo come funziona.

Preply, la piattaforma per imparare l’inglese con oltre 20 mila insegnanti

Per prima cosa, occorre collegarsi alla pagina iniziale di Preply tramite questo link, in modo da ottenere il 50% di sconto esclusivo per i lettori di IlSoftware.it. Il passaggio successivo prevede la scelta dell’insegnante: ognuno di loro presenta una breve scheda che riporta il prezzo a lezione, la valutazione complessiva in base alle recensioni ricevute, il numero degli studenti seguiti attualmente e le proprie competenze acquisite nel corso della carriera.

Dopo aver scelto l’insegnante, potrai beneficiare di una lezione di prova. Durante questo primo contatto avrai la possibilità di capire se il docente scelto può fare al caso tuo o meno.

In caso affermativo, potrai proseguire con l’insegnante scelto in partenza e riscattare lo sconto del 50% sulla prima lezione. Avrai inoltre ampia libertà di scelta nel fissare il numero di lezioni settimanali e l’orario.

Approfitta dunque della promozione di Preply per ottenere il 50% di sconto sulla prima lezione con il tuo insegnante preferito e imparare l’inglese o qualsiasi altra lingua sul serio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.