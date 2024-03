La TP-Link Tapo P110 è una presa intelligente Wi-Fi che consente di controllare i dispositivi elettronici da remoto tramite l’app Tapo o un assistente vocale come Alexa o Google Assistant. È un gadget che offre una vasta gamma di funzionalità per rendere la tua casa più intelligente e efficiente, e oggi costa solo 11,99€ con lo sconto proposto da Amazon in occasione della Festa delle Offerte di Primavera.

Il primo “mattone” per una casa intelligente: la presa smart di TP-Link è tra le Offerte di Primavera

L’installazione della Tapo P110 è semplice e veloce. Basta collegarla alla presa di corrente, scaricare l’app Tapo sul tuo smartphone (iOS, Android) o tablet (iPadOS, Android) e seguire le istruzioni sullo schermo. L’app è intuitiva e facile da usare, con una dashboard che fornisce una panoramica di tutti i dispositivi intelligenti TP-Link collegati alla tua rete.

Con la Tapo P110, puoi accendere e spegnere i tuoi dispositivi da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Che tu sia a casa o in viaggio, puoi controllare l’illuminazione, le ventole, i caffettiere e qualsiasi altro dispositivo collegato alla presa intelligente.

Questa presa smart offre la possibilità di creare programmi automatici per accendere e spegnere i dispositivi in base alle tue esigenze. Puoi impostare la presa per accendere la tua macchina da caffè al mattino o per spegnere la TV quando vai a dormire.

Utilissimo è poi il monitoraggio del consumo energetico dei dispositivi collegati, fornendoti dati in tempo reale e statistiche storiche. In questo modo puoi identificare i dispositivi che consumano più energia e di prendere decisioni per ridurre il tuo consumo energetico e risparmiare sulle bollette.