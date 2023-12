Presa smart TP-Link: BEST BUY con lo sconto Amazon di oggi

La presa smart più venduta al momento su Amazon è la TP-Link Tapo P105. Grazie allo sconto del 25%, l’accessorio compatibile con Alexa e Google Home (ma è controllabile anche tramite app) costa solo 11,99€, spedizione compresa.

Solo 11,99€ per la presa smart di TP-Link per gestire i dispositivi con la voce o tramite app

La TP-Link Tapo P105 è una presa smart Wi-Fi compatta e versatile che permette di controllare a distanza gli elettrodomestici connessi. Può essere utilizzata con una vasta gamma di dispositivi, tra cui lampade, televisori, condizionatori e altro ancora.

L’accessorio può essere controllato tramite l’app Tapo, disponibile per dispositivi Android e iOS. L’app consente di accendere, spegnere e programmare la presa in modo semplice e intuitivo. È inoltre possibile creare scene e automatizzazioni per controllare più prese contemporaneamente o in base a determinati eventi, come l’arrivo o la partenza da casa.

Non poteva di certo mancare poi la compatibilità con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home. È quindi possibile controllare la presa smart con comandi vocali come “Alexa, accendi la luce” o “Ok Google, spegni il condizionatore”.

La TP-Link Tapo P105 è un presa sicura e affidabile. È dotata di una crittografia WPA2 per proteggere i dati trasmessi e di un sistema di rilevamento dei cortocircuiti per evitare danni agli elettrodomestici.

E poi c’è il vantaggio del prezzo, oggi più vantaggioso che mai: solo 11,99€, spedizione compresa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.