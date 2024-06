Preserva l'anonimato e la sicurezza sui social media tramite una VPN

Una VPN può fare la differenza, rappresentando un’arma in più per contrastare il tracciamento online e garantire il proprio anonimato, anche quando si utilizzano i social media. Grazie a una VPN, infatti, è possibile sfruttare la crittografia del traffico dati e, quindi, accedere a Internet e alle piattaforme social evitando il tracciamento della propria attività.

Si tratta di un modo unico per accedere a Internet in piena libertà, con la certezza di avere uno strumento valido per tutelare la propria privacy e navigare il web senza limitazioni (anche grazie alla possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese (scegliendo un server fuori dall’Italia per iniziare la connessione VPN.

La VPN su cui puntare in questo momento è CyberGhost: il servizio è ora in offerta al prezzo scontato di 2,19 euro, scegliendo il piano biennale con 2 mesi extra oltre che con una garanzia di rimborso esercitabile entro 45 giorni dall’attivazione del servizio. Per tutti i dettagli sull’offerta basta visitare il sito di CyberGhost, tramite il link qui di sotto.

CyberGhost è la VPN che garantisce l’anonimato

Con CyberGhost è possibile sfruttare una VPN illimitata in grado di garantire l’anonimato online mettendo a disposizione la crittografia del traffico dati oltre che una politica no log, per assicurare l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento.

In più, il servizio si basa su un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo, e può, quindi, essere utilizzato per aggirare i blocchi geografici online, semplicemente scegliendo un server posizionato in un altro Paese. La connessione è sempre senza limiti di banda.

L’offerta in corso consente l’attivazione di CyberGhost con un prezzo scontato di 2,19 euro al mese. La promozione è legata all’attivazione del piano biennale con garanzia di rimborso esercitabile entro 45 giorni. Per accedere subito all’offerta basta seguire il link qui di sotto.