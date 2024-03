Prestito personale online super conveniente: TAEG da 0,08% con Younited Credit (ultimo giorno)

In occasione della Festa della Donna Younited Credit ha lanciato una nuova promozione grazie alla quale è possibile richiedere un prestito personale con TAEG da 0,08%. Il tasso promozionale è riservati ai primi 50 nuovi clienti con più alto merito creditizio.

Di fatto, grazie alla promo di queste ore, si può ottenere un prestito personale online a interessi (quasi) zero. Prendendo come esempio un prestito di 1.500 euro, è possibile restituirlo in 36 rate mensili da 41,72 euro, con un totale di spesa per gli interessi pari ad appena 1,92 euro in 3 anni.

Come richiedere un prestito personale online con TAEG da 0,08%

Per richiedere un prestito personale con TAEG da 0,08% occorre collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Younited Credit e completare la richiesta entro l’8 marzo, termine ultimo della promozione.

Nella pagina iniziale bisogna selezionare il tipo di progetto e l’importo desiderato, quindi premere sul pulsante Richiedi subito per proseguire. Fatto questo, inserire l’indirizzo e-mail e aggiungere un segno di spunta accanto alla voce Autorizzo Younited al trattamento dei miei dati personali per tutte le seguenti finalità, per poi premere sul pulsante Richiedi fattibilità.

Per ricevere quest’ultima nel minor tempo possibile, oltre all’indirizzo e-mail si consiglia di inviare anche il codice fiscale e il tipo di impiego.

La richiesta di un prestito personale online con Younited Credit è semplice e può essere completata in meno di tre minuti. Tempi brevi anche per ricevere una risposta definitiva circa l’esito della pratica (entro 24 ore dall’invio della domanda).

In conclusione, sottolineiamo che il preventivo di Younited è gratuito e senza impegno.