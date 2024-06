Presunto innocente: la nuova serie TV in streaming su Apple TV+

Quest’oggi su Apple TV+ è uscito il quarto degli otto episodi della miniserie televisiva Presunto innocente, ideata da David E. Kelley e dal produttore esecutivo J.J. Abrams. Il protagonista della serie è Jake Gyllenhaal, che veste i panni del vice procuratore capo Rusty Sabich, alle prese con le indagini su un orribile omicidio. Fanno parte del cast anche Ruth Negga, Elizabeth Marvel, Renate Reinsve, O-T Fagbenle, Peter Sarsgaard Bill Camp.

Grazie alla prova gratuita di 7 giorni offerta da Apple TV+ su questa pagina, puoi guardare i primi quattro episodi di Presunto innocente senza pagare. Poi, al momento del rinnovo, sei libero di scegliere se rinnovare a 9,99 euro al mese o disdire senza costi aggiuntivi.

Guarda Presunto innocente in streaming su Apple TV+

La serie televisiva Presunto innocente accompagna gli spettatori in un avvincente thriller, con al centro un orribile omicidio che sconvolge l’ufficio del procuratore capo di Chicago. Basata sull’omonimo best seller di Scott Turow, la serie esplora temi distanti ma strettamente collegati tra loro, come l’ossessione, l’amore, il potere, la politica e il sesso.

Al momento sono quattro gli episodi rilasciati dal giorno del debutto (mercoledì 12 giugno). Ecco invece quando usciranno i prossimi:

3 luglio: quinto episodio

10 luglio: sesto episodio

17 luglio: settimo episodio

24 luglio: ottavo episodio

Presunto innocente va ad aggiungersi a un catalogo che si differenzia dagli altri per la sua qualità eccelsa, riconosciuta anche dai critici. Non è un caso che Apple TV+ sia stata anche la prima piattaforma streaming a vincere un Oscar per il miglior film con la pellicola Coda.

