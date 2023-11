Hai bisogno di un nuovo televisore? Ne vorresti uno dalle dimensioni soddisfacenti ma dal prezzo contenuto? Ecco quello che fa per te: oggi su Amazon puoi acquistare la tv Hisense da 40 pollici e pagarla solamente 249 euro, un prezzo super basso per un televisore di tale dimensione.

Inoltre puoi usufruire del servizio Cofidis e dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero. In questo modo già da domani vedi i tuoi film preferiti ma paghi la tua nuova tv con tutta calma senza risentirne minimamente!

Tv Hisense 40 pollici: la televisione smart che devi assolutamente avere!

Vediamo adesso le specifiche tecniche di un televisore che oggi su Amazon ti costa davvero pochissimo.

Tv con schermo da 40 pollici LED Full HD Smart e con risoluzione 1920 x 1080 .

Smart VIDAA 4.2 con controlli vocali Alexa, Wi-Fi integrato e telecomando con accesso diretto a 7 contenuti tra cui Prime Video, Netflix e RaiPlay.

Audio 14W 2 DTS Virtual-X.

Sintonizzatore Digitale Terrestre T2 Satellitare S2 HEVC 10 compatibile con gli switch off previsti nel 2021/2022, certificato lativù.

Tecnologia di connettività: USB.

Alimentazione: con cavo elettrico.

Prendila ora su Amazon al prezzo bassissimo di soli 249 euro!

