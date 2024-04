PREZZO IMPERDIBILE per Apple iMac con chip M3 (solo ora su Amazon)!

Abbiamo appena scovato una promo che ti consentirà di avere tra le mani un vero gioiellino ad un prezzo super scontato! Oggi su Amazon puoi acquistare il computer All-in-one Apple iMac con chip M3 ad un prezzo imperdibile!

Grazie allo sconto esclusivo di Amazon lo paghi ben 270 euro in meno rispetto al suo attuale costo di mercato. Inoltre, grazie al servizio Cofidis, puoi anche dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Apple iMac con chip M3: semplicemente la perfezione!

Il chip Apple M3 di nuova generazione ti permette di fare ancora più cose, in meno tempo. Rende fulmineo tutto quello che fai, dalle presentazioni piene di effetti ai giochi più immersivi. Grazie al design all-in-one ultrasottile dai un tocco di stile per ogni stanza, il computer si adatta a tutti gli ambienti.

Il display Retina 4,5K da 24 pollici ha 500 nit di luminosità e supporta 1 miliardo di colori. Dai film alle foto, tutto quello che guardi è nitido e definito, e i colori sono più brillanti che mai.

Videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni di qualità professionale in array, sistema a sei altoparlanti con audio spaziale: una gioia per gli occhi e per le orecchie. Le app che usi ogni giorno vanno veloci come il vento: anche Microsoft 365, Adobe Creative Cloud e Zoom. E puoi usare direttamente sull’iMac molte delle tue app per iPhone e iPad.

Funziona con tutti i dispositivi Apple. Puoi fare cose straordinarie, quando usi i tuoi dispositivi Apple insieme. Copia e incolla qualcosa da iPhone al Mac. Rispondi alle chiamate FaceTime e invia messaggi di testo direttamente dal tuo iMac. E molto molto altro. Scopri tutte le possibilità.

Inclusi con iMac haiuna Magic Keyboard e un Magic Mouse in tinta. Inoltre iMac ha due porte Thunderbolt / USB 4 e un jack per le cuffie. E tutta la velocità del Wi-Fi 6E e del Bluetooth 5.3 per le tue connessioni.

L’archiviazione SSD è velocissima e ti dà spazio a volontà per foto, video, documenti e app. Con il Mac è tutto semplice, anche imparare a usarlo. Così puoi metterti subito all’opera.

Approfitta dello sconto esclusivo che trovi solo qui e acquistalo su Amazon risparmiando ben 270 euro!